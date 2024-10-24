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Михаил Анисин: в КХЛ не хватает Андрея Назарова и вообще ярких тренеров

Михаил Анисин: в КХЛ не хватает Андрея Назарова и вообще ярких тренеров
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Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин заявил, что в КХЛ не хватает специалиста Андрея Назарова на посту главного тренера одного из клубов лиги.

— В «Барыс» надо вернуть Андрея Назарова?
— Буцаев был хорошей кандидатурой. Думаю, Андрей Викторович в здравом уме сам бы не пошёл туда, где творится такая чехарда.

— Назарова не хватает сейчас в КХЛ?
— Думаю, что да. Ярких тренеров не хватает, среди них можно отметить только Ротенберга, Ларионова. В «Тракторе» ещё был Алексей Заварухин, но его почему-то не оставили в команде, — цитирует Анисина «РБ Спорт».

Напомним, Назаров последний раз работал в ХК «Сочи» и покинул клуб в октябре 2022 года.

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