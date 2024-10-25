Получивший перелом позвоночника нападающий «Салавата» назвал точный диагноз своей травмы

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин назвал точный диагноз своей тяжёлой травмы, полученной в игре с «Авангардом».

— Как ваше самочувствие?

— Хорошее. Понятно, что неидеально себя чувствую, процесс реабилитации идёт, с каждым днём легче в быту и в плане тренировок.

— Как проходит процесс реабилитации в Уфе?

— В Уфе я езжу в клинику, у меня около часа тренировка, плюс самостоятельно делаю упражнения, которые запоминаю, повторяю их. От себя самого очень многое зависит. Надо мотивировать себя, развивать мобильность в своих суставах, которые не совсем в порядке после операции.

— Что говорят врачи после операции, всё прошло успешно?

— Всё хорошо. Если снова вернуться к реабилитации, то, помимо операции, она и курс её прохождения очень важны.

— В итоге это был компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе?

— Да, шестой грудной позвонок. Компрессионный перелом, — сказал Кузьмин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Глебом Кузьминым читайте на «Чемпионате» сегодня, 25 октября, в 13:00 мск.