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Получивший перелом позвоночника нападающий «Салавата» назвал точный диагноз своей травмы

Получивший перелом позвоночника нападающий «Салавата» назвал точный диагноз своей травмы
Аудио-версия:
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Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин назвал точный диагноз своей тяжёлой травмы, полученной в игре с «Авангардом».

— Как ваше самочувствие?
— Хорошее. Понятно, что неидеально себя чувствую, процесс реабилитации идёт, с каждым днём легче в быту и в плане тренировок.

— Как проходит процесс реабилитации в Уфе?
— В Уфе я езжу в клинику, у меня около часа тренировка, плюс самостоятельно делаю упражнения, которые запоминаю, повторяю их. От себя самого очень многое зависит. Надо мотивировать себя, развивать мобильность в своих суставах, которые не совсем в порядке после операции.

— Что говорят врачи после операции, всё прошло успешно?
— Всё хорошо. Если снова вернуться к реабилитации, то, помимо операции, она и курс её прохождения очень важны.

— В итоге это был компрессионный перелом позвоночника в грудном отделе?
— Да, шестой грудной позвонок. Компрессионный перелом, — сказал Кузьмин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Глебом Кузьминым читайте на «Чемпионате» сегодня, 25 октября, в 13:00 мск.

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