Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Торпедо, результат матча 24 октября 2024, счёт 5:4, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» в конце третьего периода вырвал победу у «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

В Уфе закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Варлов (Ливо) – 01:13 (5x5)     1:1 Кагарлицкий (Гончарук, Абрамов) – 04:39 (5x5)     2:1 Ремпал (Тодд) – 07:44 (5x5)     2:2 Артамонов (Фирстов, Кагарлицкий) – 12:14 (5x4)     2:3 Свечников (Кагарлицкий) – 28:34 (5x5)     3:3 Тодд (Ремпал) – 29:24 (5x5)     4:3 Зоркин (Ремпал, Науменков) – 33:13 (6x5)     4:4 Свечников (Бреус) – 42:08 (5x5)     5:4 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 59:03 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте первого периода Сергей Варлов с передачи Джоша Ливо открыл счёт во встрече. На пятой минуте периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Сергея Гончарука и Михаила Абрамова восстановил равенство в счёте. На восьмой минуте периода Шелдон Ремпал с передачи Нэйтана Тодда вновь вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте периода Никита Артамонов с передач Владислава Фирстова и Дмитрия Кагарлицкого сделал счёт 2:2.

На девятой минуте второго периода Евгений Свечников с передачи Дмитрия Кагарлицкого впервые в матче вывел гостей вперёд. Менее чем через минуту Нэйтан Тодд с передачи Шелдона Ремпала в третий раз сделал счёт равным. На 14-й минуте периода Никита Зоркин с передач Шелдона Ремпала и Михаила Науменкова забросил четвёртую шайбу уфимского клуба в игре.

В начале третьего периода Евгений Свечников с передачи Дмитрия Бреуса сделал счёт 4:4. На последней минуте третьего периода Александр Хмелевски принёс хозяевам победу.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android