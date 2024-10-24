Представлены формы сборных на Турнир четырёх наций от НХЛ

Национальная хоккейная лига представила формы национальных команд Канады, США, Финляндии и Швеции на Турнир четырёх наций.

Фото: NHL

Фото: NHL

Фото: NHL

Фото: NHL

Напомним, команды будут состоять из 23 игроков (20 полевых и три вратаря). Для участия в турнире необходимо иметь контракт с клубом НХЛ на сезон-2024/2025 и быть в составе команды лиги по состоянию на 2 декабря.

Соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США.

Отметим, что мероприятие пройдёт без сборной России, которая отстранена от международных турниров ИИХФ. Вопрос возвращения национальной команды будет рассмотрен в феврале-марте 2025 года.