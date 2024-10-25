Кузьмин – о переломе позвоночника: посмотрел на борт, прошла секунда, и я в него врезался

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин подробно рассказал о своей тяжёлой травме во встрече с «Авангардом».
— Вы отчётливо помните тот эпизод, когда врезались в борт?
— Помню. Повернул налево голову, куда делал передачу. Когда упал на лёд, то посмотрел на борт, прошла секунда, и я в него врезался.
— Первые ощущения после удара: сильная боль в позвоночнике и голове?
— Боль почувствовал. Как раз там, где был перелом. Голова болела, но быстро прошла, — сказал Кузьмин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
В текущем сезоне Кузьмин провёл пять игр, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.