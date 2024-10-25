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19:30 Мск
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Кузьмин рассказал, считает ли он Дица виновным в нанесении ему страшной травмы

Кузьмин рассказал, считает ли он Дица виновным в нанесении ему страшной травмы
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Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин ответил на вопрос, считает ли он защитника «Авангарда» Даррена Дица виновным в нанесении ему страшной травмы.

— На повторе видно, что контакт между вами и Дицем был, соперник делал провожающее движение рукой. Согласны, что за такие фолы в КХЛ надо жёстко наказывать или это всё же несчастный случай?
— Это дело случая, потому что я катил по прямой. Если бы с боку выезжал, то тогда бы не упал. А получилось так, что менял центр тяжести. Не считаю, что Диц виноват, просто он дал мне инерцию в той секунде, когда я был в неудобном положении и конёк не встал на лёд. Иногда, когда подталкиваешь партнёра, он просто падает, не успевая как следует поставить ногу. На предсезонке НХЛ Нюландера неудачно подтолкнул клюшкой партнёр. В итоге человек упал на конёк другого хоккеиста, своего соперника, получив травму. Многие хоккеисты сталкивались к этим: ты просто не готов к ускорению в данную секунду, твои ноги не успели за скоростью, которая развилась, — сказал Кузьмин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Глебом Кузьминым читайте на «Чемпионате»:
«Бог увёл от страшного, руки и ноги сами двигаются». Откровенный Кузьмин — о жуткой травме
Эксклюзив
«Бог увёл от страшного, руки и ноги сами двигаются». Откровенный Кузьмин — о жуткой травме
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