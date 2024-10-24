Экс-игрок СКА: армейцы просто «перекатывают» соперников, играют с запасом сил

Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев высказался о последних матчах армейского клуба с «Витязем» (8:1) и «Куньлунем» (8:0).

— Ну просто отошли от предсезонной нагрузки. Сейчас команда в хорошем тонусе, сыгралась, пришёл великолепный защитник Деанджело из НХЛ. Армейцам надо было почувствовать уверенность, они её почувствовали. И сейчас всё, что ни бросят, достигает цели.

— Не рано набрали такую форму? Вдруг к плей-офф снова устанут, всё растеряют?

— Конечно, будут по сезону какие-то «горки», спады — это же регулярный чемпионат. Тренеры СКА знают, как подвести игроков к плей-офф. Сейчас видно, что команда играет с запасом сил, просто «перекатывает» соперников.

— В пятницу СКА встречается со «Спартаком». Там не стоит ждать 8:0?

— Нет, конечно. Интересно посмотреть, кто кого переиграет. Потому что «Спартак» — команда быстрая, играет в хороший хоккей. Лёгкой прогулки в этом матче быть не должно, — приводит слова Каменева «РБ Спорт».