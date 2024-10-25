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Глеб Кузьмин перечислил, кто из «Авангарда» связался с ним после эпизода с Дарреном Дицем

Глеб Кузьмин перечислил, кто из «Авангарда» связался с ним после эпизода с Дарреном Дицем
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Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин рассказал, кто из «Авангарда» связался с ним после эпизода с полученной травмой после столкновения с защитником «ястребов» Дарреном Дицем.

— Даррен Диц и хоккейный клуб «Авангард» принесли вам извинения?
— Да, Диц написал, главный тренер омичей Сергей Звягин написал и капитан команды Дамир Шарипзянов — тоже. Пожелали здоровья, всего хорошего, — сказал Кузьмин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузьмин провёл пять игр, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Полную версию эксклюзивного интервью с Глебом Кузьминым читайте на «Чемпионате»:
«Бог увёл от страшного, руки и ноги сами двигаются». Откровенный Кузьмин — о жуткой травме
Эксклюзив
«Бог увёл от страшного, руки и ноги сами двигаются». Откровенный Кузьмин — о жуткой травме
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