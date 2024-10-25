Глеб Кузьмин перечислил, кто из «Авангарда» связался с ним после эпизода с Дарреном Дицем

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин рассказал, кто из «Авангарда» связался с ним после эпизода с полученной травмой после столкновения с защитником «ястребов» Дарреном Дицем.

— Даррен Диц и хоккейный клуб «Авангард» принесли вам извинения?

— Да, Диц написал, главный тренер омичей Сергей Звягин написал и капитан команды Дамир Шарипзянов — тоже. Пожелали здоровья, всего хорошего, — сказал Кузьмин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Кузьмин провёл пять игр, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.