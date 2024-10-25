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Форвард «Салавата» — о своей травме: искать справедливость мне неинтересно

Форвард «Салавата» — о своей травме: искать справедливость мне неинтересно
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Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин сообщил, что не хочет искать виноватых в своей тяжёлой травме во встрече с «Авангардом».

— Из КХЛ или со стороны судей какие-то комментарии и пояснения по эпизоду в ваш адрес и в адрес клуба поступали?
— Может, клубу что-то пришло, но у меня другие заботы, искать справедливость мне неинтересно. Кто считает, что был фол, пусть думает, что судьи пропустили удаление, а для меня это стечение обстоятельств.

— В КХЛ это уже не первая подобная тяжёлая травма. Какие шаги нужно предпринимать, чтобы максимально обезопасить игроков?
— Здесь скорее не лиге, а разработчикам надо задаться вопросом. Вот, например, сделали стёкла специальные, которые сглаживают удар, когда проводишь силовой приём и врезаешься в стекло. Борты мягче можно сделать, но не знаю, как технически это выполнить. Раньше борты были деревянными и более жёсткими, — сказал Кузьмин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Глебом Кузьминым читайте на «Чемпионате»:
«Бог увёл от страшного, руки и ноги сами двигаются». Откровенный Кузьмин — о жуткой травме
Эксклюзив
«Бог увёл от страшного, руки и ноги сами двигаются». Откровенный Кузьмин — о жуткой травме
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