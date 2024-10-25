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Нападающий «Салавата» рассказал, может ли он продолжить сезон после перелома позвоночника

Нападающий «Салавата» рассказал, может ли он продолжить сезон после перелома позвоночника
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Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин рассказал, может ли он продолжить сезон после перелома позвоночника в игре с «Авангардом».

— Какие сроки восстановления поставили врачи? Нынешний сезон для вас завершён?
— Всё зависит от меня, нет рамок, всё это непросто, конечно. Посмотрим, как пройдёт реабилитация, как поведут себя мышцы, как весь мой организм будет себя чувствовать. Потому что всё-таки это не травма руки, это позвоночник — главное в структуре нашего организма, — сказал Кузьмин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В текущем сезоне Кузьмин провёл пять игр, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

Полную версию эксклюзивного интервью с Глебом Кузьминым читайте на «Чемпионате»:
«Бог увёл от страшного, руки и ноги сами двигаются». Откровенный Кузьмин — о жуткой травме
Эксклюзив
«Бог увёл от страшного, руки и ноги сами двигаются». Откровенный Кузьмин — о жуткой травме
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