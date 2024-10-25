Кузьмин — о том, планирует ли посещать матчи «Салавата»: тяжело смотреть хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин рассказал, планирует ли посещать матчи уфимского клуба после тяжёлой травмы.

— Планируете посещать все домашние матчи «Салавата Юлаева»?

— Пока не получается, всё упирается в силы. Тяжело смотреть хоккей. Некоторые игры включаю по телевизору. Например, видел матч с «Сочи».

— За вас переживала вся хоккейная семья, болельщики всех клубов, игроки, тренеры и журналисты. Согласитесь, такое внимание дорогого стоит.

— Да, мне очень приятно, никому не пожелаешь в такой ситуации оказаться. Если подобное случается, нужно объединяться. Ребята правильно среагировали. И не только все хоккейные ребята, потому что мне писали парни со двора, где я родился. Все люди сплачиваются в подобные моменты. Это очень здорово, помогает не быть грустным и побыстрее восстанавливаться, — сказал Кузьмин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.