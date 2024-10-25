Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — СКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузьмин — о том, планирует ли посещать матчи «Салавата»: тяжело смотреть хоккей

Кузьмин — о том, планирует ли посещать матчи «Салавата»: тяжело смотреть хоккей
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин рассказал, планирует ли посещать матчи уфимского клуба после тяжёлой травмы.

— Планируете посещать все домашние матчи «Салавата Юлаева»?
— Пока не получается, всё упирается в силы. Тяжело смотреть хоккей. Некоторые игры включаю по телевизору. Например, видел матч с «Сочи».

— За вас переживала вся хоккейная семья, болельщики всех клубов, игроки, тренеры и журналисты. Согласитесь, такое внимание дорогого стоит.
— Да, мне очень приятно, никому не пожелаешь в такой ситуации оказаться. Если подобное случается, нужно объединяться. Ребята правильно среагировали. И не только все хоккейные ребята, потому что мне писали парни со двора, где я родился. Все люди сплачиваются в подобные моменты. Это очень здорово, помогает не быть грустным и побыстрее восстанавливаться, — сказал Кузьмин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Глебом Кузьминым читайте на «Чемпионате»:
«Бог увёл от страшного, руки и ноги сами двигаются». Откровенный Кузьмин — о жуткой травме
Эксклюзив
«Бог увёл от страшного, руки и ноги сами двигаются». Откровенный Кузьмин — о жуткой травме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android