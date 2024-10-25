Глеб Кузьмин: благодарен, что могу вернуться в большой спорт, несмотря на повреждение

Нападающий «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин после тяжёлой травмы в игре с «Авангардом» рассказал, мог ли он завершить карьеру из-за этого.

— Были опасения, что карьера после такого может досрочно завершиться?

— Всё может быть, травма есть травма. Любое повреждение может закончить карьеру. Я работал над собой и до случившегося. Были тяжёлые этапы, когда что-то не получалось. Понял для себя, что нельзя ставить хоккей во главе своей жизни. Есть и родные, и семья, и здоровье. Хоккей — это успех, деньги, карьера, узнаваемость, но, на мой взгляд, кто думает, что хоккей — это всё и без него не стать великим человеком, — у того многое может не получаться. Я думал немного иначе и когда получил травму, то, конечно, переживал, но в то же время успокаивал себя, что у меня дома маленький сын, любящая жена, родные. Бог увёл от страшного, руки и ноги сами двигаются. Благодарен, что могу быть самостоятельным, несмотря на серьёзное повреждение, и вернуться в большой спорт.

— Расскажите о вашем нынешнем распорядке дня: с чего он начинается, как проходит, чем заканчивается.

— Гибкий распорядок. Встаю, провожу время утром с сыном и семьёй, иду на арену. Важно, что общаюсь с ребятами, докторами, массажистами. Дальше еду домой или выдвигаюсь на реабилитацию, потому что она всегда в разное время. Потом вечером отдыхаю, тренируюсь сам в домашних условиях, когда силы появляются, — сказал Кузьмин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.