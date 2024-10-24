Рыбин: СКА должно меньше лихорадить, подбор игроков там сумасшедший

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин заявил, что СКА начинает более стабильно играть, по сравнению с началом сезона.

«Видно, что у ребят очень высокое индивидуальное мастерство. Но СКА должно меньше лихорадить, потому что подбор игроков там сумасшедший. Так понимаю, что Серебряков сейчас чуть-чуть не подтаскивает. Чуть позже узнаем, правда ли, что его могут обменять.

Если обменяют, то он продержится в команде чуть больше года. Значит, ему пришлось тяжеловато в СКА. И Плешков сейчас очень прилично играет. Исаев, Плешков, Набоков – сейчас очень много приличных молодых вратарей», – цитирует Рыбина Metaratings.