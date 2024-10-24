Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рыбин: СКА должно меньше лихорадить, подбор игроков там сумасшедший

Рыбин: СКА должно меньше лихорадить, подбор игроков там сумасшедший
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин заявил, что СКА начинает более стабильно играть, по сравнению с началом сезона.

«Видно, что у ребят очень высокое индивидуальное мастерство. Но СКА должно меньше лихорадить, потому что подбор игроков там сумасшедший. Так понимаю, что Серебряков сейчас чуть-чуть не подтаскивает. Чуть позже узнаем, правда ли, что его могут обменять.

Если обменяют, то он продержится в команде чуть больше года. Значит, ему пришлось тяжеловато в СКА. И Плешков сейчас очень прилично играет. Исаев, Плешков, Набоков – сейчас очень много приличных молодых вратарей», – цитирует Рыбина Metaratings.

Материалы по теме
Экс-игрок СКА: армейцы просто «перекатывают» соперников, играют с запасом сил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android