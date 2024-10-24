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Главный тренер «Торпедо» Ларионов рассказал о поражении от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Торпедо» Ларионов рассказал о поражении от «Салавата Юлаева»
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итог гостевой встречи с «Салаватом Юлаевым» (4:5).

«Хороший матч, много голов. К сожалению, всегда одна команда выигрывает, а другая — проигрывает. Сегодня мы пропустили в концовке. Так бывает. Наша команда проявила жажду борьбы, жажду не проиграть матч. Это приятно», — приводит слова Ларионова сайт «Торпедо».

В следующем матче «Торпедо» на домашнем льду встретится с «Витязем». Игра на стадионе «Нагорный» пройдёт 27 октября и начнётся в 14:00 мск. Нижегородский клуб располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка.

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