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Канарейкин: решение об отставке Звягина назрело давно — ситуация в «Авангарде» аховая

Канарейкин: решение об отставке Звягина назрело давно — ситуация в «Авангарде» аховая
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о возможной отставке наставника «Авангарда» Сергея Звягина на фоне неудачной игры омского клуба.

«Думаю, решение в «Авангарде» давно назрело. Ситуация аховая, ошибок сделано куча, внутри клуба происходят перестановки. Очевидно, что команда на сегодняшний день не справляется с ситуацией, результаты никого не устраивают. И надо искать какой-то выход из этого положения. Возможный приход Галлана? Не хотел бы углубляться в эти обсуждения. Ровно отношусь к тому, что «Авангард» может возглавить североамериканец. Наверняка работа по поиску нового тренера уже ведётся. А мы продолжаем следить за развитием событий», — приводит слова Канарейкина «ВсёПроСпорт»

«Авангард» с 13 баллами после 18 матчей располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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