«Как в Голливуде». Козлов — о победе «Салавата» над «Торпедо» на последней минуте матча

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал матч с «Торпедо» (5:4). Победная шайба была заброшена на последней минуте третьего периода.

– Важная победа. Играли против хорошей и быстрой команды. Соперник задал быстрый темп, потом мы перестроились. Здорово, что как в Голливуде на последней минуте вырвали победу. Всем понравилось, все довольны. Сейчас важно было уйти на небольшую паузу в хорошем настроении.

– Сегодня вы играли по-хорошему раскрепощённо. Откуда это взялось?

– Хоккей был на встречных курсах. Они шли активно, были возможности обрезать. Ребята хорошо двигались, были контратаки. Так всегда получаются атаки «три в два», «четыре в два».

– Ожидали сегодня от [Денниса] Яна большего?

– Непросто играть против бывшей команды. Ты всегда нервничаешь и переживаешь. У него были хорошие сезоны в Нижнем Новгороде, — цитирует Козлова сайт «Салавата Юлаева».