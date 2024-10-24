Макдэвид рассказал, кто должен быть капитаном сборной Канады на Турнире четырёх наций

Лидер «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид заявил, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби должен стать капитаном сборной Канады в рамках Турнира четырёх наций.

«Капитаном должен быть Сид. Это даже не обсуждается», — приводит слова Макдэвида журналист Джек Майклс на свой странице в социальной сети Х.

Напомним, в турнире примут участие национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции. Команды будут состоять из 23 игроков (20 полевых и три вратаря). Для участия в турнире необходимо иметь контракт с клубом НХЛ на сезон-2024/2025 и быть в составе команды лиги по состоянию на 2 декабря.

Соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США.