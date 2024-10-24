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«Одно звено играет ярко». Двукратный обладатель Кубка Гагарина — о ЦСКА

«Одно звено играет ярко». Двукратный обладатель Кубка Гагарина — о ЦСКА
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об игре ЦСКА в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«ЦСКА не хватает стабильности. Есть одно звено, которое играет ярко. А по остальным — вопросы. Конечно, нужно искать баланс. Видны проблемы в обороне, команда пропускает много голов и проигрывает. Много поражений в овертаймах и мало побед в основное время. Видно, что команда упирается и сражается. Это хорошо. Но нужны победы в основное время. Дополнительные пять очков, которые команда могла бы получить, выиграй она те матчи в основное время, привели бы её на более высокую позицию.

В последние годы ЦСКА приучил нас к тому, что он является лидером нашего чемпионата. Может быть, команде чего-то не хватает для того, чтобы выигрывать в основное время. Есть над чем поработать. Думаю, что руководители и тренерский штаб будут исправлять ситуацию», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

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