«Нефтехимик» прервал пятиматчевую серию поражений, победив дома «Сочи»

В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
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В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На шестой минуте второго периода Герман Точилкин с передач Никиты Хоружева и Владислава Леонтьева открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Кирилл Рассказов с передач Тимура Хафизова и Джесси Грэма восстановил равенство в счёте. За 12 секунд до конца второй двадцатиминутки Булат Шафигуллин с передач Луки Профаки и Владислава Леонтьева вновь вывел хозяев вперёд.
Отметим, что матч проходил без зрителей из-за завершившегося в Казани саммита глав стран БРИКС и соображений безопасности.
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