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Нефтехимик — Сочи, результат матча 24 октября 2024, счёт 2:1, КХЛ 2024-2025

«Нефтехимик» прервал пятиматчевую серию поражений, победив дома «Сочи»
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В Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Точилкин (Хоружев, Леонтьев) – 25:15 (5x5)     1:1 Рассказов (Хафизов, Грэм) – 38:47 (5x5)     2:1 Шафигуллин (Профака, Леонтьев) – 39:38 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На шестой минуте второго периода Герман Точилкин с передач Никиты Хоружева и Владислава Леонтьева открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Кирилл Рассказов с передач Тимура Хафизова и Джесси Грэма восстановил равенство в счёте. За 12 секунд до конца второй двадцатиминутки Булат Шафигуллин с передач Луки Профаки и Владислава Леонтьева вновь вывел хозяев вперёд.

Отметим, что матч проходил без зрителей из-за завершившегося в Казани саммита глав стран БРИКС и соображений безопасности.

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