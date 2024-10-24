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Анисин: в СКА все условия на высочайшем уровне, в первую очередь благодаря Ротенбергу

Анисин: в СКА все условия на высочайшем уровне, в первую очередь благодаря Ротенбергу
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Обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин рассказал о приглашении в тренерский штаб команды «СКА-Юниор». 36-летний специалист стал тренером по развитию.

— Как появилось предложение из академии «СКА-Юниор»?
— Огромное спасибо руководству питерского СКА и лично Роману Ротенбергу, который сделал такое предложение. Это возможность поработать в организации, которую можно назвать лучшей в стране. Все условия на высочайшем уровне, в первую очередь благодаря Роману Борисовичу. Все, кто работает в организации, профессионалы с большой буквы, — цитирует Анисина «РБ Спорт».

Последним профессиональным клубом Анисина в игровой карьере был ХК «Норильск» из Всероссийской хоккейной лиги, за который форвард сыграл 22 матча в сезоне-2023/2024 и отдал пять результативных передач.

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