The Athletic назвал российского игрока, которого могут обменять в первую очередь в НХЛ

Журналист Крис Джонстон в статье на сайте The Athletic составил топ-10 игроков, которых могут обменять в первую очередь в нынешнем сезоне НХЛ.

Первую строчку занимает российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов.

«Для перестраивающейся организации «Коламбуса» Проворов представляет собой фишку, которую можно разыграть до крайнего срока обмена 7 марта 2025 года. Ему всего 27 лет, но защитник, который сейчас является неограниченно свободным агентом, уже проводит свой девятый сезон в НХЛ и имеет привлекательный кэпхит. Проворов — универсальный защитник, способный играть на обеих сторонах льда, и считается тем активом, за который обычно дают выбор в первом раунде драфта», — сказано в статье.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Иван Проворов, защитник, «Коламбус Блю Джекетс»;

2. Кэм Фаулер, защитник, «Анахайм Дакс»;

3. Тимоти Лильегрен, защитник, «Торонто Мэйпл Лифс»;

4. Брок Нельсон, нападающий, «Нью-Йорк Айлендерс»;

5. Каапо Какко, нападающий, «Нью-Йорк Рейнджерс»;

6. Кристиан Дворак, нападающий, «Монреаль Канадиенс»;

7. Коди Сеси, защтиник, «Сан-Хосе Шаркс»;

8. Расмус Ристолайнен, защитник, «Филадельфия Флайерз»;

9. Джон Гибсон, вратарь, «Анахайм Дакс»;

10. Николай Элерс, нападающий, «Виннипег Джетс».