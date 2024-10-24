Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic назвал российского игрока, которого могут обменять в первую очередь в НХЛ

The Athletic назвал российского игрока, которого могут обменять в первую очередь в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Крис Джонстон в статье на сайте The Athletic составил топ-10 игроков, которых могут обменять в первую очередь в нынешнем сезоне НХЛ.

Первую строчку занимает российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов.

«Для перестраивающейся организации «Коламбуса» Проворов представляет собой фишку, которую можно разыграть до крайнего срока обмена 7 марта 2025 года. Ему всего 27 лет, но защитник, который сейчас является неограниченно свободным агентом, уже проводит свой девятый сезон в НХЛ и имеет привлекательный кэпхит. Проворов — универсальный защитник, способный играть на обеих сторонах льда, и считается тем активом, за который обычно дают выбор в первом раунде драфта», — сказано в статье.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Иван Проворов, защитник, «Коламбус Блю Джекетс»;
2. Кэм Фаулер, защитник, «Анахайм Дакс»;
3. Тимоти Лильегрен, защитник, «Торонто Мэйпл Лифс»;
4. Брок Нельсон, нападающий, «Нью-Йорк Айлендерс»;
5. Каапо Какко, нападающий, «Нью-Йорк Рейнджерс»;
6. Кристиан Дворак, нападающий, «Монреаль Канадиенс»;
7. Коди Сеси, защтиник, «Сан-Хосе Шаркс»;
8. Расмус Ристолайнен, защитник, «Филадельфия Флайерз»;
9. Джон Гибсон, вратарь, «Анахайм Дакс»;
10. Николай Элерс, нападающий, «Виннипег Джетс».

Материалы по теме
Журналист The Athletic: в этом сезоне игра Егора Чинахова стала открытием
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android