Главный тренер «Нефтехимика» оценил победу над «Сочи» в игре без зрителей
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победный матч с «Сочи» (2:1). Для нижнекамцев сегодняшний матч стал вторым подряд, на который не пускали зрителей. Все следующие домашние игры команды пройдут без ограничений.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Точилкин (Хоружев, Леонтьев) – 25:15 (5x5) 1:1 Рассказов (Хафизов, Грэм) – 38:47 (5x5) 2:1 Шафигуллин (Профака, Леонтьев) – 39:38 (5x5)
«Важная победа. Наш сегодняшний соперник – боевитая и «колючая» команда, которая набрала ход. Поэтому тем ценнее эта победа. Много было потрачено сил, чтобы добыть два очка. Любая победа – это приятно. Не хватало поддержки болельщиков, но мы видели их на табло и экране, видели, как они нас поддерживали. Приятно было видеть их радостные лица. Спасибо им за поддержку», — цитирует Леонтьева «БИЗНЕС Online».
Комментарии
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