Главный тренер «Нефтехимика» оценил победу над «Сочи» в игре без зрителей

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победный матч с «Сочи» (2:1). Для нижнекамцев сегодняшний матч стал вторым подряд, на который не пускали зрителей. Все следующие домашние игры команды пройдут без ограничений.

«Важная победа. Наш сегодняшний соперник – боевитая и «колючая» команда, которая набрала ход. Поэтому тем ценнее эта победа. Много было потрачено сил, чтобы добыть два очка. Любая победа – это приятно. Не хватало поддержки болельщиков, но мы видели их на табло и экране, видели, как они нас поддерживали. Приятно было видеть их радостные лица. Спасибо им за поддержку», — цитирует Леонтьева «БИЗНЕС Online».