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Сафронов: злопыхатели в Канаде не хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки!

Сафронов: злопыхатели в Канаде не хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки!
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Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов высказался о погоне российского Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Капитан «Вашингтона» отстаёт на 39 шайб от рекорда канадца.

— Очень рад, что у Сашки так продуктивно начался сезон, и всё-таки ощущение достижения великого бомбардира канадского хоккея господина Гретцки не за горами.

— Реально ли побить рекорд в этом сезоне?
— А зачем говорить, зачем загадывать то, что не надо загадывать? Наоборот, это надо беречь и меньше об этом говорить, потому что злопыхатели в Канаде не хотят этого, их очень много, и которые читают и знают русский язык, их тоже достаточно. Всё надо делать step by step, потихонечку. Овечкина подстёгивать не надо, он — профессионал высокого уровня, и что ему делать, он сам прекрасно знает, — цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт».

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