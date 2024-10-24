Сафронов: злопыхатели в Канаде не хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки!

Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов высказался о погоне российского Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Капитан «Вашингтона» отстаёт на 39 шайб от рекорда канадца.

— Очень рад, что у Сашки так продуктивно начался сезон, и всё-таки ощущение достижения великого бомбардира канадского хоккея господина Гретцки не за горами.

— Реально ли побить рекорд в этом сезоне?

— А зачем говорить, зачем загадывать то, что не надо загадывать? Наоборот, это надо беречь и меньше об этом говорить, потому что злопыхатели в Канаде не хотят этого, их очень много, и которые читают и знают русский язык, их тоже достаточно. Всё надо делать step by step, потихонечку. Овечкина подстёгивать не надо, он — профессионал высокого уровня, и что ему делать, он сам прекрасно знает, — цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт».