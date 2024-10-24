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«Потерялось хладнокровие». Главный тренер «Сочи» — о поражении от «Нефтехимика»

«Потерялось хладнокровие». Главный тренер «Сочи» — о поражении от «Нефтехимика»
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал гостевое поражение от «Нефтехимика».

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Точилкин (Хоружев, Леонтьев) – 25:15 (5x5)     1:1 Рассказов (Хафизов, Грэм) – 38:47 (5x5)     2:1 Шафигуллин (Профака, Леонтьев) – 39:38 (5x5)    

«Соперники хорошо оборонялись. Нам не хватило сил и времени. Четвёртая игра на выезде, эмоции где-то немножко перехлёстывали. Потерялось хладнокровие. Впереди отдых, и будем двигаться дальше. Почему сегодня решили дать сыграть Волохину? У нас все вратари молодые, Сергей [Иванов] «наелся» за эти три игры, решили дать ему передохнуть», — приводит слова Зубова сайт КХЛ.

Напомним, в Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

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