«Потерялось хладнокровие». Главный тренер «Сочи» — о поражении от «Нефтехимика»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал гостевое поражение от «Нефтехимика».

«Соперники хорошо оборонялись. Нам не хватило сил и времени. Четвёртая игра на выезде, эмоции где-то немножко перехлёстывали. Потерялось хладнокровие. Впереди отдых, и будем двигаться дальше. Почему сегодня решили дать сыграть Волохину? У нас все вратари молодые, Сергей [Иванов] «наелся» за эти три игры, решили дать ему передохнуть», — приводит слова Зубова сайт КХЛ.

Напомним, в Нижнекамске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Нефтехимик» принимал ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.