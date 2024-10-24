Нестеров: тренер про меня говорил: «Он либо заиграет в хоккей, либо сядет в тюрьму»

Защитник ЦСКА Никита Нестеров рассказал о словах его детского тренера о потенциале хоккеиста.

– Правда ли, что твой тренер говорил, что ты либо сядешь в тюрьму, либо будешь играть в хоккей?

– Да, каждую неделю был тренерский совет, он там докладывал. Про меня спрашивали – он говорил: «Ну, потенциал большой: он либо заиграет в хоккей, либо сядет в тюрьму».

– А у тебя какая-то плохая компания была? Были предпосылки?

– Ну, нет, я в детстве раздолбаем был, так скажем. Поэтому такое мнение сложилось у тренера, — приводит слова Нестерова сайт КХЛ.

В нынешнем сезоне Никита Нестеров провёл 19 матчей, в которых набрал 12 (2+10) очков.