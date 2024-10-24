Щитов — об «Авангарде»: всё дело в тренере. Возможно, Звягин не может быть главным

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил ситуацию в омском «Авангарде».

«Омск находится в не лучшем положении, от него ждали другого старта. Понятно, что травмирован Ткачёв. Команда с побед начала домашнюю серию, но сейчас её дела не очень. «Авангард» подписал летом Галиева и Макеева, но идёт на 10-м месте в Восточной конференции. Я считаю, что Галиев, Диц и Макеев — хорошие игроки. Не думаю, что причина в них. Тот же Макеев очень хорошо ассистирует и забивает.

Мне кажется, всё дело в тренере. Возможно, Звягин просто не может быть главным. Похоже, что руководство клуба ищет причины плохих результатов в игроках и хочет встряхнуть команду. Не думаю, что так надо делать. Может быть, стоит дать тренеру больше времени, раз уж с ним подписали контракт на два года?» — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

«Авангард» с 13 очками после 18 матчей располагается на 10-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.