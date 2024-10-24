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Защитник Ши Теодор продлил контракт с «Вегасом» на общую сумму $ 51,975 млн

Защитник Ши Теодор продлил контракт с «Вегасом» на общую сумму $ 51,975 млн
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Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон объявил, что команда подписала с защитником Ши Теодором новый семилетний контракт на общую сумму $ 51,975 млн. Кэпхит составил $ 7,425 млн. Прошлое соглашение действовало до конца текущего сезона.

29-летний Теодор проводит свой восьмой сезон в составе «Голден Найтс» и лидирует среди защитников команды с 7 (1+6) очками в шести играх этого сезона. Теодор является лидером франшизы по результативности среди защитников, набрав 296 (67+229) очков в 450 играх с показателем полезности «+65».

Напомним, Ши Теодор стал обладателем Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» в 2023 году. Игрок обороны был выбран на драфте НХЛ 2013 года под общим 26-м номером клубом «Анахайм Дакс».

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