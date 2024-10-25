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Игорь Шестёркин пропустил два гола за две минуты на старте матча «Рейнджерс» — «Флорида»

Игорь Шестёркин пропустил два гола за две минуты на старте матча «Рейнджерс» — «Флорида»
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Перерыв
1 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лунделль (Райнхарт, Луостаринен) – 00:44     0:2 Вераге (Форслинг) – 02:42     1:2 Лафреньер (Фокс) – 04:44     1:3 Беннетт (Миккола, Куликов) – 26:59    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Отметим, российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пропустил две шайбы за две минуты на старте матча. Счёт в матче на 44-й секунде открыл Антон Лунделль. Спустя две минуты Картер Вераге забросил вторую шайбу.

Ворота «Флориды» защищает ещё один российский голкипер Сергей Бобровский.

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