Игорь Шестёркин пропустил два гола за две минуты на старте матча «Рейнджерс» — «Флорида»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Отметим, российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пропустил две шайбы за две минуты на старте матча. Счёт в матче на 44-й секунде открыл Антон Лунделль. Спустя две минуты Картер Вераге забросил вторую шайбу.
Ворота «Флориды» защищает ещё один российский голкипер Сергей Бобровский.
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