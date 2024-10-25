Кирилл Капризов вышел на четвёртое место в истории «Миннесоты» по первым голам в матчах

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу за «Миннесоту» забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Россиянин в 27-й раз открыл счёт в матчах за «Миннесоту» и вышел на четвёртое место по этому показателю в истории франшизы. Он опередил Джейсона Цукера, у которого 26 таких голов.

Рекорд принадлежит Заку Паризе (40).

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году