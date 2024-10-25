Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов вышел на четвёртое место в истории «Миннесоты» по первым голам в матчах

Кирилл Капризов вышел на четвёртое место в истории «Миннесоты» по первым голам в матчах
Комментарии

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Миннесоту Уайлд».

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
2 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Росси, Бродин) – 06:23     1:1 Хагель (Чирелли, Чернак) – 28:55 (sh)     2:1 Кучеров (Пол, Пербикс) – 31:31    

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу за «Миннесоту» забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Россиянин в 27-й раз открыл счёт в матчах за «Миннесоту» и вышел на четвёртое место по этому показателю в истории франшизы. Он опередил Джейсона Цукера, у которого 26 таких голов.

Рекорд принадлежит Заку Паризе (40).

Материалы по теме
«Тампа-Бэй» — «Миннесота». Капризов — гений, но Кучеров на другом уровне
«Тампа-Бэй» — «Миннесота». Капризов — гений, но Кучеров на другом уровне
Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android