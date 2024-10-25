Ассистентский дубль Бучневича помог «Сент-Луису» победить в гостях «Торонто»

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду стадиона «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» уступили «Сент-Луис Блюз» со счётом 1:5.

В составе гостей двумя результативными передачами отметился российский нападающий Павел Бучневич, который поучаствовал в результативных комбинациях при первой (на пятой минуте) и третьей (на 28-й минуте) заброшенных шайбах «Блюз».

«Сент-Луис» набрал 10 очков в восьми матчах и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы Западной конференции. «Торонто» с восемью очками в восьми играх занимает восьмое место на Востоке.

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