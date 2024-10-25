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Торонто Мэйпл Лифс — Сент-Луис Блюз, результат матча 25 октября 2024, счет 1:5, НХЛ 2024-2025

Ассистентский дубль Бучневича помог «Сент-Луису» победить в гостях «Торонто»
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В ночь с 24 на 25 октября мск на льду стадиона «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» уступили «Сент-Луис Блюз» со счётом 1:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Броберг (Кайру, Бучневич) – 04:07     0:2 Холлоуэй (Саад) – 10:31 (pp)     1:2 Экман-Ларссон (Райлли, Таварес) – 26:20     1:3 Тексье (Кайру, Бучневич) – 27:58     1:4 Нейборс (Шенн) – 43:45     1:5 Холлоуэй (Фолк) – 56:42    

В составе гостей двумя результативными передачами отметился российский нападающий Павел Бучневич, который поучаствовал в результативных комбинациях при первой (на пятой минуте) и третьей (на 28-й минуте) заброшенных шайбах «Блюз».

«Сент-Луис» набрал 10 очков в восьми матчах и поднялся на пятую строчку турнирной таблицы Западной конференции. «Торонто» с восемью очками в восьми играх занимает восьмое место на Востоке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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