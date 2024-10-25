Капризов повторил достижение Бушара в «Миннесоте» 12-летней давности

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол и сделал результативную передачу.

Таким образом, Капризов стал вторым игроком в истории клуба, набравшим несколько очков в четырех выездных играх подряд, после Пьера-Марка Бушара, который сделал это в сезоне 2012/2013.

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