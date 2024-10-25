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Капризов повторил достижение Бушара в «Миннесоте» 12-летней давности

Капризов повторил достижение Бушара в «Миннесоте» 12-летней давности
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Миннесоту Уайлд».

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Росси, Бродин) – 06:23     1:1 Хагель (Чирелли, Чернак) – 28:55 (sh)     2:1 Кучеров (Пол, Пербикс) – 31:31     2:2 Эрикссон Эк (Богосян, Болди) – 38:22     2:3 Болди (Цуккарелло, Капризов) – 40:54 (pp)     2:4 Капризов (Лауко, Миддлтон) – 59:26    

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. В этой встрече российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол и сделал результативную передачу.

Таким образом, Капризов стал вторым игроком в истории клуба, набравшим несколько очков в четырех выездных играх подряд, после Пьера-Марка Бушара, который сделал это в сезоне 2012/2013.

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