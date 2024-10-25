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Рейнджерс — Флорида, результат матча 25 октября 2024, счет 1:3, НХЛ 2024-2025

«Рейнджерс» с Панариным проиграли «Флориде», Шестёркин сделал 25 сейвов
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лунделль (Райнхарт, Луостаринен) – 00:44     0:2 Вераге (Форслинг) – 02:42     1:2 Лафреньер (Фокс) – 04:44     1:3 Беннетт (Миккола, Куликов) – 26:59    

В составе победителей Антон Лунделль, Картер Вераге и Сэм Беннетт. Российский защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей. Голкипер Сергей Бобровский сделал 24 сейва.

Единственную шайбу за «Рейнджерс» забросил Алекси Лафреньер. Российский нападающий Артемий Панарин не отметился результативными действиями. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 25 сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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