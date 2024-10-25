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Тампа — Миннесота, результат матча 25 октября 2024, счет 2:4, НХЛ 2024-2025

Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Тампу», у Кучерова – гол
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Росси, Бродин) – 06:23     1:1 Хагель (Чирелли, Чернак) – 28:55 (sh)     2:1 Кучеров (Пол, Пербикс) – 31:31     2:2 Эрикссон Эк (Богосян, Болди) – 38:22     2:3 Болди (Цуккарелло, Капризов) – 40:54 (pp)     2:4 Капризов (Лауко, Миддлтон) – 59:26    

В составе «Миннесоты» забивали Кирилл Капризов (дважды), Йоэль Эрикссон Эк и Мэтт Болди. Также на счету Капризова результативная передача. Российские нападающие Яков Тренин и Марат Хуснутдинов не отметились результативными действиями.

За «Тампу» заброшенными шайбами отметились Брэндон Хагель и Никита Кучеров. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 14 бросков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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