Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Тампу», у Кучерова – гол

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе «Миннесоты» забивали Кирилл Капризов (дважды), Йоэль Эрикссон Эк и Мэтт Болди. Также на счету Капризова результативная передача. Российские нападающие Яков Тренин и Марат Хуснутдинов не отметились результативными действиями.

За «Тампу» заброшенными шайбами отметились Брэндон Хагель и Никита Кучеров. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 14 бросков.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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