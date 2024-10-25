Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ по скорости достижения 400 побед

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский быстрее всех одержал 400 побед в истории НХЛ. Для этого россиянину понадобилось 707 матчей.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Бобровский принял участие в семи матчах, в которых одержал четыре победы, пропуская в среднем 3,4 шайбы за игру.

В последнем матче «Флорида» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:1.

На данный момент «Флорида» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков. В следующем матче «Флорида» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

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