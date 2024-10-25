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Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ по скорости достижения 400 побед

Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ по скорости достижения 400 побед
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский быстрее всех одержал 400 побед в истории НХЛ. Для этого россиянину понадобилось 707 матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лунделль (Райнхарт, Луостаринен) – 00:44     0:2 Вераге (Форслинг) – 02:42     1:2 Лафреньер (Фокс) – 04:44     1:3 Беннетт (Миккола, Куликов) – 26:59    

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Бобровский принял участие в семи матчах, в которых одержал четыре победы, пропуская в среднем 3,4 шайбы за игру.

В последнем матче «Флорида» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:1.

На данный момент «Флорида» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 11 очков. В следующем матче «Флорида» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

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