Павел Бучневич признан НХЛ третьей звездой матча «Торонто» — «Сент-Луис»

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду стадиона «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» уступили «Сент-Луис Блюз» со счётом 1:5. Российский нападающий Павел Бучневич отметился в этой встрече двумя результативными передачами, поучаствовав в голевых комбинациях при первой и третьей шайбах своей команды.

По итогам матча НХЛ признала Бучневича третьей звездой матча «Торонто» — «Сент-Луис».

Первой звездой встречи стал голкипер «Блюз» Джордан Биннингтон, отразивший 41 из 42 бросков по воротам (97,06%). Второй звездой был признан форвард «Сент-Луиса» Джордан Кайру, также оформивший два ассиста.

Видео: Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ