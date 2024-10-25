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Павел Бучневич признан НХЛ третьей звездой матча «Торонто» — «Сент-Луис»

Павел Бучневич признан НХЛ третьей звездой матча «Торонто» — «Сент-Луис»
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В ночь с 24 на 25 октября мск на льду стадиона «Скоушабэнк-Арена» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» уступили «Сент-Луис Блюз» со счётом 1:5. Российский нападающий Павел Бучневич отметился в этой встрече двумя результативными передачами, поучаствовав в голевых комбинациях при первой и третьей шайбах своей команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Броберг (Кайру, Бучневич) – 04:07     0:2 Холлоуэй (Саад) – 10:31 (pp)     1:2 Экман-Ларссон (Райлли, Таварес) – 26:20     1:3 Тексье (Кайру, Бучневич) – 27:58     1:4 Нейборс (Шенн) – 43:45     1:5 Холлоуэй (Фолк) – 56:42    

По итогам матча НХЛ признала Бучневича третьей звездой матча «Торонто» — «Сент-Луис».

Первой звездой встречи стал голкипер «Блюз» Джордан Биннингтон, отразивший 41 из 42 бросков по воротам (97,06%). Второй звездой был признан форвард «Сент-Луиса» Джордан Кайру, также оформивший два ассиста.

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