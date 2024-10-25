Сергей Бобровский прокомментировал выездную победу «Флориды» над «Рейнджерс»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1), которая стала для него 400-й в карьере.

«Это особенное чувство — видеть такие эмоции от партнёров по команде. Благодарю их за победу, за все победы. Быть частью этой команды — привилегия. Я всё ещё развиваюсь и наслаждаюсь игрой, как ребёнок. Если вы посмотрите на список вратарей, добиравшихся до 400 побед, там сплошь легенды. Для меня привилегия быть в одном списке с ними.

Мне очень повезло иметь таких одноклубников и тренеров. Хорошая поддержка от родителей, жены, семьи. Благодарен им за это. Наслаждаюсь каждым моментом в хоккее», — сказал Бобровский после завершения матча.

В матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс» Бобровский отразил 24 из 25 бросков (96%), что помогло «Флориде» одержать победу со счётом 3:1. При этом российский вратарь установил рекорд НХЛ, быстрее всех достигнув отметки в 400 побед.

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