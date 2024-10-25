Кирилл Капризов стал первой звездой матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Миннесота»
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В ночь с 24 на 25 октября мск в Тампе (США, штат Флорида) на стадионе «Амали Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:2, российский нападающий Кирилл Капризов набрал три очка, оформив дубль и результативный пас, один гол на счету форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Росси, Бродин) – 06:23 1:1 Хагель (Чирелли, Чернак) – 28:55 (sh) 2:1 Кучеров (Пол, Пербикс) – 31:31 2:2 Эрикссон Эк (Богосян, Болди) – 38:22 2:3 Болди (Цуккарелло, Капризов) – 40:54 (pp) 2:4 Капризов (Лауко, Миддлтон) – 59:26
По итогам матча Капризов был признан НХЛ его первой звездой. Второй звездой стал одноклубник Кирилла форвард Мэтт Болди, набравший два очка — один гол и один ассист. Также в тройку лучших игроков матча лигой был включён центральный нападающий «Тампы» Энтони Чирелли, оформивший результативный пас.
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