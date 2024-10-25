Кирилл Капризов стал первой звездой матча НХЛ «Тампа-Бэй» — «Миннесота»

В ночь с 24 на 25 октября мск в Тампе (США, штат Флорида) на стадионе «Амали Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:2, российский нападающий Кирилл Капризов набрал три очка, оформив дубль и результативный пас, один гол на счету форварда «Лайтнинг» Никиты Кучерова.

По итогам матча Капризов был признан НХЛ его первой звездой. Второй звездой стал одноклубник Кирилла форвард Мэтт Болди, набравший два очка — один гол и один ассист. Также в тройку лучших игроков матча лигой был включён центральный нападающий «Тампы» Энтони Чирелли, оформивший результативный пас.

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