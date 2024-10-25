Куликов отреагировал на рекорд Бобровского по скорости достижения 400 побед в НХЛ

Защитник «Флориды Пантерз» Дмитрий Куликов высказался о российском голкипере команды Сергее Бобровском.

«Настоящий профессионал. Он — костяк нашей команды. Мало кому удалось повторить то, что он сделал. Я не знаю, есть ли кто-нибудь с такой же реакцией, как у него. Невероятный вратарь», — приводит слова Куликова журналист Джемисон Олив в социальных сетях.

В матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс» Бобровский отразил 24 из 25 бросков (96%), что помогло «Флориде» одержать победу со счётом 3:1. При этом российский вратарь установил рекорд НХЛ, быстрее всех достигнув отметки в 400 побед.

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