Сергей Бобровский признан НХЛ первой звездой матча, в котором одержал 400-ю победу

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз». Гости одержали победу со счётом 3:1, ворота обеих команд защищали российские голкиперы — Сергей Бобровский («Флорида») и Игорь Шестёркин («Рейнджерс»).

По итогам матча Бобровский был признан Национальной Хоккейной Лигой его первой звездой. Российский вратарь отразил 24 из 25 бросков в створ своих ворот (96%), что помогло его команде одержать победу, которая стала для Сергея 400-й. При этом Бобровский установил рекорд НХЛ, быстрее всех достигнув планки в 400 побед.

Видео: Фанаты «Флориды» скандируют имя Бобровского