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Сергей Бобровский признан НХЛ первой звездой матча, в котором одержал 400-ю победу

Сергей Бобровский признан НХЛ первой звездой матча, в котором одержал 400-ю победу
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В ночь с 24 на 25 октября мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Флорида Пантерз». Гости одержали победу со счётом 3:1, ворота обеих команд защищали российские голкиперы — Сергей Бобровский («Флорида») и Игорь Шестёркин («Рейнджерс»).

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лунделль (Райнхарт, Луостаринен) – 00:44     0:2 Вераге (Форслинг) – 02:42     1:2 Лафреньер (Фокс) – 04:44     1:3 Беннетт (Миккола, Куликов) – 26:59    

По итогам матча Бобровский был признан Национальной Хоккейной Лигой его первой звездой. Российский вратарь отразил 24 из 25 бросков в створ своих ворот (96%), что помогло его команде одержать победу, которая стала для Сергея 400-й. При этом Бобровский установил рекорд НХЛ, быстрее всех достигнув планки в 400 побед.

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