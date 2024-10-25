Капризов вплотную подобрался к Койву по количеству матчей с высокой результативностью
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В ночь с 24 на 25 октября мск в Тампе (США, штат Флорида) на стадионе «Амали Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:2, российский нападающий Кирилл Капризов набрал три очка, оформив дубль и результативный пас.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Росси, Бродин) – 06:23 1:1 Хагель (Чирелли, Чернак) – 28:55 (sh) 2:1 Кучеров (Пол, Пербикс) – 31:31 2:2 Эрикссон Эк (Богосян, Болди) – 38:22 2:3 Болди (Цуккарелло, Капризов) – 40:54 (pp) 2:4 Капризов (Лауко, Миддлтон) – 59:26
Для Капризова эта игра стала 33-й в составе «Миннесоты» с тремя и более набранными очками, сообщает официальный аккаунт «Уайлд» в социальной сети X. В настоящий момент российский форвард является вторым игроком в истории франшизы по этому показателю и уступает только Микко Койву, в активе которого 34 матча с тремя и более очками.
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