Капризов вплотную подобрался к Койву по количеству матчей с высокой результативностью

В ночь с 24 на 25 октября мск в Тампе (США, штат Флорида) на стадионе «Амали Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Миннесота Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:2, российский нападающий Кирилл Капризов набрал три очка, оформив дубль и результативный пас.

Для Капризова эта игра стала 33-й в составе «Миннесоты» с тремя и более набранными очками, сообщает официальный аккаунт «Уайлд» в социальной сети X. В настоящий момент российский форвард является вторым игроком в истории франшизы по этому показателю и уступает только Микко Койву, в активе которого 34 матча с тремя и более очками.

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