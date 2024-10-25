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Калгари Флэймз — Каролина Харрикейнз, результат матча 25 октября 2024, счет 2:4, НХЛ 2024-2025

Ассисты вратаря Кочеткова и Свечникова помогли «Каролине» переиграть «Калгари»
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В ночь с 24 на 25 октября мск на льду стадиона «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Каролиной Харрикейнз». Гости одержали победу со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Ахо, Нечас) – 12:29 (pp)     0:2 Рослович (Бёрнс, Свечников) – 20:41     0:3 Нечас (Гостисбер, Котканиеми) – 21:59     1:3 Бин (Зари, Баклунд) – 33:01     2:3 Юбердо (Кирклэнд, Андерссон) – 53:05     2:4 Робинсон (Кочетков) – 58:43    

В составе «Каролины» результативной передачей отметился российский голкипер Пётр Кочетков, который помог партнёру по команде поразить пустые ворота «Калгари» на 59-й минуте игры. Также Кочетков отразил 29 из 31 броска в створ своих ворот (93,33%). Ассист оформил и российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников.

«Каролина» с восемью очками в шести матчах занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ. В активе «Калгари» 11 очков в семи матчах и четвёртая строчка на Западе.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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