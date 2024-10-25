Ассисты вратаря Кочеткова и Свечникова помогли «Каролине» переиграть «Калгари»

В ночь с 24 на 25 октября мск на льду стадиона «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Каролиной Харрикейнз». Гости одержали победу со счётом 4:2.

В составе «Каролины» результативной передачей отметился российский голкипер Пётр Кочетков, который помог партнёру по команде поразить пустые ворота «Калгари» на 59-й минуте игры. Также Кочетков отразил 29 из 31 броска в створ своих ворот (93,33%). Ассист оформил и российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников.

«Каролина» с восемью очками в шести матчах занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ. В активе «Калгари» 11 очков в семи матчах и четвёртая строчка на Западе.

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