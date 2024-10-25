Две передачи Коваленко помогли «Колорадо» разгромить «Юту»

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Дельта-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Юта» и «Колорадо Эвеланш». «Эвеланш» обыграли соперника со счётом 5:1.

В составе победителей голами отметились Росс Колтон, Кейл Макар, Кейси Миттельштадт, Иван Иван и Йоэль Кивиранта. За «Юту» отличился форвард Лоусон Круз.

Российский нападающий «Колорадо» Николай Коваленко записал на свой счёт две результативные передачи.

В следующем матче «Юта» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Колорадо» встретится с «Оттавой».

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