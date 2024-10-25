НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 25 октября
Поделиться
Сегодня, 25 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь встреч, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Броберг (Кайру, Бучневич) – 04:07 0:2 Холлоуэй (Саад) – 10:31 (pp) 1:2 Экман-Ларссон (Райлли, Таварес) – 26:20 1:3 Тексье (Кайру, Бучневич) – 27:58 1:4 Нейборс (Шенн) – 43:45 1:5 Холлоуэй (Фолк) – 56:42
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Пастрняк (Пойтрас) – 11:57 1:1 Дюшейн (Сегин, Харли) – 16:20 1:2 Робертсон (Бенн, Хейсканен) – 20:31 (pp) 1:3 Стэнковен (Дюшейн, Марчмент) – 24:57 (pp) 1:4 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 28:59 (pp) 2:4 Бразо (Фредерик, Гики) – 30:41 (pp) 2:5 Хинц (Сегин) – 57:58
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лунделль (Райнхарт, Луостаринен) – 00:44 0:2 Вераге (Форслинг) – 02:42 1:2 Лафреньер (Фокс) – 04:44 1:3 Беннетт (Миккола, Куликов) – 26:59
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Братт) – 12:11 (pp) 1:1 Фишер (Копп) – 18:09 2:1 Дебринкэт – 18:34 2:2 Хаула (Майер, Хьюз) – 24:59 (pp) 3:2 Ларкин (Кейн, Рэймонд) – 49:46 (pp) 3:3 Хишир (Хьюз, Хэмилтон) – 51:41 (pp) 4:3 Кейн (Рэймонд, Дебринкэт) – 56:28 (pp) 5:3 Расмуссен (Эдвинссон) – 59:48
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Росси, Бродин) – 06:23 1:1 Хагель (Чирелли, Чернак) – 28:55 (sh) 2:1 Кучеров (Пол, Пербикс) – 31:31 2:2 Эрикссон Эк (Богосян, Болди) – 38:22 2:3 Болди (Цуккарелло, Капризов) – 40:54 (pp) 2:4 Капризов (Лауко, Миддлтон) – 59:26
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Рантанен, Миттельштадт) – 09:54 (pp) 0:2 Макар (Рантанен, Коваленко) – 18:20 0:3 Миттельштадт (Малински, Коваленко) – 34:25 0:4 Иван (Маккиннон, Миттельштадт) – 37:33 (pp) 1:4 Круз (Маччелли, Коул) – 55:28 1:5 Кивиранта – 56:07
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Ахо, Нечас) – 12:29 (pp) 0:2 Рослович (Бёрнс, Свечников) – 20:41 0:3 Нечас (Гостисбер, Котканиеми) – 21:59 1:3 Бин (Зари, Баклунд) – 33:01 2:3 Юбердо (Кирклэнд, Андерссон) – 53:05 2:4 Робинсон (Кочетков) – 58:43
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Бенирс – 11:27 1:1 Нидеррайтер (Эпплтон, Лаури) – 23:56 1:2 Виларди (Шайфли, Коннор) – 35:05 1:3 Нидеррайтер (Перфетти, Пионк) – 44:21 2:3 Эберле (Макканн, Бенирс) – 51:01 3:3 Бенирс (Монтур, Макканн) – 56:38 3:4 Элерс (Коннор, Шайфли) – 61:26
В Лос-Анджелесе продолжается встреча регулярки.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 05:45 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Спенс (Мур, Дано) – 04:31 2:0 Фёгеле (Лаферрье) – 08:47 3:0 Фёгеле (Лаферрье, Кларк) – 11:36 3:1 Гранлунд (Томпсон, Веннберг) – 30:05 (pp)
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги делят «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз», имея в активе по 11 очков.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 14 баллами в активе.
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.
Комментарии
- 25 октября 2024
-
08:03
-
07:20
-
07:12
-
07:01
-
06:36
-
06:27
-
06:04
-
05:33
-
05:14
-
04:56
-
04:40
-
04:39
-
04:34
-
04:22
-
03:05
-
02:27
- 24 октября 2024
-
23:57
-
23:46
-
23:23
-
23:09
-
22:45
-
22:26
-
22:11
-
21:52
-
21:36
-
21:23
-
21:06
-
20:47
-
20:40
-
20:24
-
20:10
-
19:53
-
19:37
-
19:21
-
19:11