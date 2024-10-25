НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 25 октября

Сегодня, 25 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь встреч, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

В Лос-Анджелесе продолжается встреча регулярки.

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги делят «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз», имея в активе по 11 очков.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 14 баллами в активе.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.