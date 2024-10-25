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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 25 октября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 25 октября
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Сегодня, 25 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели восемь встреч, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Броберг (Кайру, Бучневич) – 04:07     0:2 Холлоуэй (Саад) – 10:31 (pp)     1:2 Экман-Ларссон (Райлли, Таварес) – 26:20     1:3 Тексье (Кайру, Бучневич) – 27:58     1:4 Нейборс (Шенн) – 43:45     1:5 Холлоуэй (Фолк) – 56:42    
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 5
Даллас Старз
Даллас
1:0 Пастрняк (Пойтрас) – 11:57     1:1 Дюшейн (Сегин, Харли) – 16:20     1:2 Робертсон (Бенн, Хейсканен) – 20:31 (pp)     1:3 Стэнковен (Дюшейн, Марчмент) – 24:57 (pp)     1:4 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 28:59 (pp)     2:4 Бразо (Фредерик, Гики) – 30:41 (pp)     2:5 Хинц (Сегин) – 57:58    
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лунделль (Райнхарт, Луостаринен) – 00:44     0:2 Вераге (Форслинг) – 02:42     1:2 Лафреньер (Фокс) – 04:44     1:3 Беннетт (Миккола, Куликов) – 26:59    
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хишир (Братт) – 12:11 (pp)     1:1 Фишер (Копп) – 18:09     2:1 Дебринкэт – 18:34     2:2 Хаула (Майер, Хьюз) – 24:59 (pp)     3:2 Ларкин (Кейн, Рэймонд) – 49:46 (pp)     3:3 Хишир (Хьюз, Хэмилтон) – 51:41 (pp)     4:3 Кейн (Рэймонд, Дебринкэт) – 56:28 (pp)     5:3 Расмуссен (Эдвинссон) – 59:48    
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Капризов (Росси, Бродин) – 06:23     1:1 Хагель (Чирелли, Чернак) – 28:55 (sh)     2:1 Кучеров (Пол, Пербикс) – 31:31     2:2 Эрикссон Эк (Богосян, Болди) – 38:22     2:3 Болди (Цуккарелло, Капризов) – 40:54 (pp)     2:4 Капризов (Лауко, Миддлтон) – 59:26    
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Рантанен, Миттельштадт) – 09:54 (pp)     0:2 Макар (Рантанен, Коваленко) – 18:20     0:3 Миттельштадт (Малински, Коваленко) – 34:25     0:4 Иван (Маккиннон, Миттельштадт) – 37:33 (pp)     1:4 Круз (Маччелли, Коул) – 55:28     1:5 Кивиранта – 56:07    
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Джарвис (Ахо, Нечас) – 12:29 (pp)     0:2 Рослович (Бёрнс, Свечников) – 20:41     0:3 Нечас (Гостисбер, Котканиеми) – 21:59     1:3 Бин (Зари, Баклунд) – 33:01     2:3 Юбердо (Кирклэнд, Андерссон) – 53:05     2:4 Робинсон (Кочетков) – 58:43    
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Бенирс – 11:27     1:1 Нидеррайтер (Эпплтон, Лаури) – 23:56     1:2 Виларди (Шайфли, Коннор) – 35:05     1:3 Нидеррайтер (Перфетти, Пионк) – 44:21     2:3 Эберле (Макканн, Бенирс) – 51:01     3:3 Бенирс (Монтур, Макканн) – 56:38     3:4 Элерс (Коннор, Шайфли) – 61:26    

В Лос-Анджелесе продолжается встреча регулярки.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 05:45 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
3-й период
3 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Спенс (Мур, Дано) – 04:31     2:0 Фёгеле (Лаферрье) – 08:47     3:0 Фёгеле (Лаферрье, Кларк) – 11:36     3:1 Гранлунд (Томпсон, Веннберг) – 30:05 (pp)    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги делят «Нью-Джерси Дэвилз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флорида Пантерз», имея в активе по 11 очков.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 14 баллами в активе.

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 4 октября. Регулярка сезона-2024/2025 завершится в апреле следующего года.

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