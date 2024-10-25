Бобровский установил рекорд НХЛ, «МЮ» потерял очки с «Фенербахче» в ЛЕ. Главное к утру

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал 400-ю победу в карьере с рекордом всей НХЛ, «Манчестер Юнайтед» упустил победу в выездном матче Лиги Европы с турецким «Фенербахче», три очка нападающего Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Тампу». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».