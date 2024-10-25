Бобровский установил рекорд НХЛ, «МЮ» потерял очки с «Фенербахче» в ЛЕ. Главное к утру
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский одержал 400-ю победу в карьере с рекордом всей НХЛ, «Манчестер Юнайтед» упустил победу в выездном матче Лиги Европы с турецким «Фенербахче», три очка нападающего Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Тампу». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Сергей Бобровский установил рекорд НХЛ по скорости достижения 400 побед.
- «Фенербахче» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы.
- Три очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Тампу», у Кучерова — гол.
- ПАОК ушёл от поражения на 90+3-й минуте матча Лиги Европы с «Викторией Пльзень».
- The Athletic назвал российского игрока, которого могут обменять в первую очередь в НХЛ.
- «ПСЖ» проиграет Мбаппе в суде и будет обязан выплатить игроку € 55 млн — L’Équipe.
- Погба может стать одноклубником Роналду.
- Карен Хачанов вышел в 1/4 финала турнира в Вене, где встретится с Маттео Берреттини.
- Результаты матчей Лиги Европы УЕФА 24 октября.
- Результаты матчей Лиги конференций 24 октября.
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