«Колорадо» повторило необычное достижение «Бостона» 82-летней давности
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В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Дельта-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Юта» и «Колорадо Эвеланш». «Эвеланш» обыграли соперника со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Рантанен, Миттельштадт) – 09:54 (pp) 0:2 Макар (Рантанен, Коваленко) – 18:20 0:3 Миттельштадт (Малински, Коваленко) – 34:25 0:4 Иван (Маккиннон, Миттельштадт) – 37:33 (pp) 1:4 Круз (Маччелли, Коул) – 55:28 1:5 Кивиранта – 56:07
«Лавины» одержали четвёртую победу подряд после четырёх поражений на старте сезона. Как сообщает OptaSTATS на странице в социальной сети Х, в НХЛ только одна команда стартовала в сезоне с четырёх поражений, а затем одержала четыре победы. Это был «Бостон Брюинз» образца сезона-1942/1943.
Отметим, что в следующем матче «Юта» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Колорадо» встретится с «Оттавой».
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