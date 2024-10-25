«Колорадо» повторило необычное достижение «Бостона» 82-летней давности

В Солт-Лейк-Сити (США) на стадионе «Дельта-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Юта» и «Колорадо Эвеланш». «Эвеланш» обыграли соперника со счётом 5:1.

«Лавины» одержали четвёртую победу подряд после четырёх поражений на старте сезона. Как сообщает OptaSTATS на странице в социальной сети Х, в НХЛ только одна команда стартовала в сезоне с четырёх поражений, а затем одержала четыре победы. Это был «Бостон Брюинз» образца сезона-1942/1943.

Отметим, что в следующем матче «Юта» сыграет с «Лос-Анджелесом», а «Колорадо» встретится с «Оттавой».