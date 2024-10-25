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Кросби отреагировал на слова Макдэвида о капитанстве в сборной Канады

Кросби отреагировал на слова Макдэвида о капитанстве в сборной Канады
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отреагировал на слова лидера «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида о капитанстве в сборной Канады на Турнире четырёх наций. Напомним, форвард канадского клуба заявил, что Кросби — единственный, кто должен быть капитаном в национальной команде.

«Я ценю это. Очевидно, что Макдэвид отличный лидер, он так много сделал для Канады. Я думаю, каждый раз, когда тебе предлагают носить букву «С» или «А» и быть частью сборной Канады, это большая честь, несмотря ни на что. Повторюсь, я ценю это», — приводит слова Кросби сайт НХЛ.

Напомним, в турнире примут участие национальные команды Канады, США, Финляндии и Швеции. Команды будут состоять из 23 игроков (20 полевых и три вратаря). Для участия в турнире необходимо иметь контракт с клубом НХЛ на сезон-2024/2025 и быть в составе команды лиги по состоянию на 2 декабря.

Соревнование пройдёт в двух городах — в Монреале и в Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США.

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