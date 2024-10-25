Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — СКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин впервые в сезоне не набрал очков в матче

Артемий Панарин впервые в сезоне не набрал очков в матче
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лунделль (Райнхарт, Луостаринен) – 00:44     0:2 Вераге (Форслинг) – 02:42     1:2 Лафреньер (Фокс) – 04:44     1:3 Беннетт (Миккола, Куликов) – 26:59    

Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин впервые в сезоне НХЛ не набрал очков в матче. До этого в шести встречах 32-летний форвард записал на свой счёт 13 (6+7) очков. Отметим, что Артемий установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков в шести стартовых играх.

В следующем матче НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» встретятся с «Анахайм Дакс» 27 октября.

Материалы по теме
Видео
«Рейнджерс» с Панариным проиграли «Флориде», Шестёркин сделал 25 сейвов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android