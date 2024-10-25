Артемий Панарин впервые в сезоне не набрал очков в матче
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
25 октября 2024, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лунделль (Райнхарт, Луостаринен) – 00:44 0:2 Вераге (Форслинг) – 02:42 1:2 Лафреньер (Фокс) – 04:44 1:3 Беннетт (Миккола, Куликов) – 26:59
Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин впервые в сезоне НХЛ не набрал очков в матче. До этого в шести встречах 32-летний форвард записал на свой счёт 13 (6+7) очков. Отметим, что Артемий установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков в шести стартовых играх.
В следующем матче НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» встретятся с «Анахайм Дакс» 27 октября.
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