Артемий Панарин впервые в сезоне не набрал очков в матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин впервые в сезоне НХЛ не набрал очков в матче. До этого в шести встречах 32-летний форвард записал на свой счёт 13 (6+7) очков. Отметим, что Артемий установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков в шести стартовых играх.

В следующем матче НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» встретятся с «Анахайм Дакс» 27 октября.