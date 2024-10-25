«Невероятный вратарь». Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук — о Бобровском

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высоко отозвался об игре российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

«Бобровский — костяк нашей команды. То, что он сделал, мало кто может повторить… Невероятный вратарь», — приводит слова Ткачука журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Сергей Бобровский быстрее всех одержал 400 побед в истории НХЛ. Для этого россиянину понадобилось 707 матчей.

В очередной игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.