Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — СКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Невероятный вратарь». Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук — о Бобровском

«Невероятный вратарь». Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук — о Бобровском
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук высоко отозвался об игре российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского.

«Бобровский — костяк нашей команды. То, что он сделал, мало кто может повторить… Невероятный вратарь», — приводит слова Ткачука журналист Джеймсон Олив на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Сергей Бобровский быстрее всех одержал 400 побед в истории НХЛ. Для этого россиянину понадобилось 707 матчей.

В очередной игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Материалы по теме
Нереальный Бобровский! Установил мощнейший рекорд НХЛ, превзойдя всех легенд
Нереальный Бобровский! Установил мощнейший рекорд НХЛ, превзойдя всех легенд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android