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Сергея Бобровского поздравили с историческим рекордом НХЛ в раздевалке «Флориды»

Сергея Бобровского поздравили с историческим рекордом НХЛ в раздевалке «Флориды»
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Российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в раздевалке «пантер» поздравили с историческим рекордом НХЛ. Напомним, Бобровский быстрее всех одержал 400 побед в истории Национальной хоккейной лиги. Для этого россиянину понадобилось 707 матчей.

Бобровского поздравили с историческим рекордом:

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:1. В этой игре Бобровский отразил 24 из 25 бросков (96%).

В следующем матче «Флорида» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» 27 октября.

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