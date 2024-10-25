«Много пассажиров». Тренер «Сан-Хосе» раскритиковал игроков после 8-го поражения подряд

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Райан Варсофски после восьмого поражения клуба подряд на старте сезона высказался об игре «акул».

«Нам нужны люди, которые будут действовать активнее, нам нужно, чтобы ребята действовали более последовательно игру за игрой, но мы не получаем этого. Много пассажиров, и когда один хоккеист играет в одном матче, он перестаёт это делать в другом.

Это жизнь. Приходится столкнуться с некоторыми трудностями, и мы должны их преодолеть… Это лучшая лига в мире. И если кто-то не получает удовольствия от игры здесь, то он не в том бизнесе и не в той команде. И мы немедленно отсеем таких парней», — приводит слова Варсофски журналист Шен Пен на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, сегодня, 25 октября, «Лос-Анджелес Кингз» в домашней встрече одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:2. «Акулы» — единственная команда в лиге, не одержавшая ни одной победы.